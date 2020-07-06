Морейренсе
    -
    23:00
    06.07.20
    Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas
    Спортинг Лиссабон
      Чемпионат Португалии • Тур 30
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      Морейренсе - Спортинг Лиссабон
      Чемпионат Португалии - 6 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Морейренсе – Спортинг Лиссабон на Eurosport.ru! 6 июля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Морейренсе и Спортинг Лиссабон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Морейренсе и Спортинг Лиссабон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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