Витория Сетубал
    -
    19:00
    04.07.20
    Стадион Бонфим
    Пасуш-де-Феррейра
      Чемпионат Португалии • Тур 30
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      Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра
      Чемпионат Португалии - 4 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Витория Сетубал – Пасуш-де-Феррейра на Eurosport.ru! 4 июля 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Витория Сетубал и Пасуш-де-Феррейра и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Витория Сетубал и Пасуш-де-Феррейра, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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