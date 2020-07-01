Спортинг Лиссабон
    -
    23:15
    01.07.20
    Стадион Жозе Альваладе
    Жил Висенте
      Чемпионат Португалии • Тур 29
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      Спортинг Лиссабон - Жил Висенте
      Чемпионат Португалии - 1 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Спортинг Лиссабон – Жил Висенте на Eurosport.ru! 1 июля 2020 года в 23:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спортинг Лиссабон и Жил Висенте и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спортинг Лиссабон и Жил Висенте, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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