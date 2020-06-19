Витория Гимарайнш
    -
    21:00
    19.06.20
    Стадион Д. Афонсо Хенрикес
    Морейренсе
      Чемпионат Португалии • Тур 27
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Витория Гимарайнш - Морейренсе
      Чемпионат Португалии - 19 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Витория Гимарайнш – Морейренсе на Eurosport.ru! 19 июня 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иво Виейра или Ricardo Soares? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Витория Гимарайнш и Морейренсе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Витория Гимарайнш и Морейренсе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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