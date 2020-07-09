Риу Ави
    -
    19:00
    09.07.20
    Стадион душ Аркуш
    СК Портимоненси
      Чемпионат Португалии • Тур 31
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Риу Ави - СК Портимоненси
      Чемпионат Португалии - 9 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Риу Ави – СК Портимоненси на Eurosport.ru! 9 июля 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карлос Карвальял или Пауло Паулу Сержиу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Риу Ави и СК Портимоненси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Риу Ави и СК Портимоненси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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