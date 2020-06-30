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Витория Гимарайнш - Витория Сетубал

Чемпионат Португалии - 30 июня 2020

Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Витория Гимарайнш – Витория Сетубал на Eurosport.ru! 30 июня 2020 года в 21:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Иво Виейра или Хулио Велакес Сантьяго? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Витория Гимарайнш и Витория Сетубал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Витория Гимарайнш и Витория Сетубал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

