Порту
    -
    23:15
    20.07.20
    Эстадио до Драгао
    Морейренсе
      Чемпионат Португалии • Тур 33
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Порту - Морейренсе
      Чемпионат Португалии - 20 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Порту – Морейренсе на Eurosport.ru! 20 июля 2020 года в 23:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сержиу Консейсау или Ricardo Soares? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Порту и Морейренсе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Порту и Морейренсе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет