Витория Сетубал
    -
    23:15
    13.07.20
    Стадион Бонфим
    Фамаликао
      Чемпионат Португалии • Тур 32
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      Витория Сетубал - Фамаликао
      Чемпионат Португалии - 13 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Витория Сетубал – Фамаликао на Eurosport.ru! 13 июля 2020 года в 23:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жозе Карлуш Фернандиш "Литу" Видигал или João Pedro? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Витория Сетубал и Фамаликао и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Витория Сетубал и Фамаликао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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