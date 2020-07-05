Порту
    -
    23:30
    05.07.20
    Эстадио до Драгао
    Белененсиш
      Чемпионат Португалии • Тур 30
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      Порту - Белененсиш
      Чемпионат Португалии - 5 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Порту – Белененсиш на Eurosport.ru! 5 июля 2020 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Порту и Белененсиш и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Порту и Белененсиш, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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