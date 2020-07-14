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Бенфика - Витория Гимарайнш

Чемпионат Португалии - 14 июля 2020

Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Бенфика – Витория Гимарайнш на Eurosport.ru! 14 июля 2020 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Рубен Аморим или Иво Виейра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бенфика и Витория Гимарайнш и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бенфика и Витория Гимарайнш, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

