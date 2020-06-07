Риу Ави
    -
    23:00
    07.06.20
    Стадион душ Аркуш
    Пасуш-де-Феррейра
      Чемпионат Португалии • Тур 25
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Риу Ави - Пасуш де Феррейра
      Чемпионат Португалии - 7 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Риу Ави – Пасуш-де-Феррейра на Eurosport.ru! 7 июня 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карлос Карвальял или Пепа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Риу Ави и Пасуш-де-Феррейра и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Риу Ави и Пасуш-де-Феррейра, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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