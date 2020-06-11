Тондела
    -
    23:15
    11.06.20
    Estádio João Cardoso
    Дешпортиву Авеш
      Чемпионат Португалии • Тур 26
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      Онлайн
      Тондела - Дешпортиву Авеш
      Чемпионат Португалии - 11 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Тондела – Дешпортиву Авеш на Eurosport.ru! 11 июня 2020 года в 23:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосе Игнасио Гонсалес Саенс или Nuno Manta? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тондела и Дешпортиву Авеш и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тондела и Дешпортиву Авеш, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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