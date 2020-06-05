Дешпортиву Авеш
    -
    23:15
    05.06.20
    Estádio Clube Desportivo das Aves
    Белененсиш
      Чемпионат Португалии • Тур 25
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      Онлайн
      Дешпортиву Авеш - Белененсиш
      Чемпионат Португалии - 5 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Дешпортиву Авеш – Белененсиш на Eurosport.ru! 5 июня 2020 года в 23:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Nuno Manta или Петит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дешпортиву Авеш и Белененсиш и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дешпортиву Авеш и Белененсиш, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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