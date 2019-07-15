Касильяс пропустит сезон-2019/20 и войдет в руководящий состав «Порту»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс не сыграет в сезоне-2019/20. Во время восстановления после инфаркта он займет пост в руководстве и будет связующим звеном между футболистами, тренерами и боссами клуба.

«Я собираюсь взяться за обязанности, отличные от того, чем я обычно занимаюсь на поле. Постараюсь установить связь между командой и клубом. В конце прошлого сезона, когда все это произошло, ко мне обратился президент. Он хотел, чтобы я остался в клубе, был рядом с игроками, с молодежью, потому что нас ждут перемены. Постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь партнерам по команде», – заявил Касильяс официальному сайту «Порту».

1 мая Касильясу стало плохо во время тренировки. Он был госпитализирован с сердечным приступом и прооперирован.

Икер выступает за «Порту» с 2015 года.

«Я сам объявлю об этом, когда придет время». Касильяс не завершает карьеру

Качай приложение Eurosport для iOS или Android