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Зе Луиш оформил хет-трик в игре чемпионата Португалии. Боссы «Спартака», вы как там, живы?
Красно-белые отпустили классного страйкера.
«Порту» в матче второго тура Примейры со счетом 4:0 выиграл у «Витории» из Сетубала. Хет-трик в составе «драконов» оформил бывший игрок московского «Спартака» Зе Луиш.
Экс-спартаковец забил первые три гола своей команды. Сперва Зе нокаутировал «Виторию» классным ударом из-за пределов штрафной.
Затем подкараулил отскок после подачи штрафного и забил головой.
А во втором тайме отличился после подачи углового.
- В первом туре «Порту» на выезде уступил «Жил Висенте» (1:2).
- Также «драконы» проиграли «Краснодару» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Часто травмировался и не подошел Кононову. Зе Луиш сделал «Спартак» чемпионом, но не стал легендой
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