«Порту» в матче второго тура Примейры со счетом 4:0 выиграл у «Витории» из Сетубала. Хет-трик в составе «драконов» оформил бывший игрок московского «Спартака» Зе Луиш.

Экс-спартаковец забил первые три гола своей команды. Сперва Зе нокаутировал «Виторию» классным ударом из-за пределов штрафной.

Затем подкараулил отскок после подачи штрафного и забил головой.

А во втором тайме отличился после подачи углового.

В первом туре «Порту» на выезде уступил «Жил Висенте» (1:2).

Также «драконы» проиграли «Краснодару» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Часто травмировался и не подошел Кононову. Зе Луиш сделал «Спартак» чемпионом, но не стал легендой

Качай приложение Eurosport для iOS или Android