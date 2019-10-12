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«Спортинг» переименует стадион в честь Роналду
Очень даже заслуженно.
Стадион лиссабонского «Спортинга» может быть переименован в честь воспитанника клуба и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Мы не будем откладывать эту идею в долгий ящик, потому что будем горды ассоциироваться с его именем. Криштиану был и будет одним из величайших символов нашего клуба. На стене нашей молодежной академии висит его цитата о страсти, самопожертвовании, дисциплине, лидерстве и решительности.
Криштиану – лучший футболист Португалии всех времен и один из лучших спортсменов в мировой истории», – цитирует Tuttosport президента «Спортинга» Фредерику Варандаша.
- Роналду начал в «Спортинге» карьеру и играл за лиссабонский клуб до перехода в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.
- В составе «Спортинга» Криштиану выиграл Суперкубок Португалии.
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