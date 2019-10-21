«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестоко подшутил над своей русской девушкой
Такое не спустит на тормозах ни одна мадам.
Нападающий «Порту» Зе Луиш грубо подшутил над своей русской девушкой Алесей.
Футболист выложил инстасторис, где его подруга поедает вкусный шоколадный крем. Заметив, что девушка плачет, Зе Луиш спросил у нее, что ей не нравится. «Потому что это вкусно и жирно», – ответила Алеся.
«Серьезно? Плакать, просто кушать. О боже мой, моя жирная свинья», – пошутил Зе Луиш.
- Ранее страйкер из Кабо-Верде выступал за московский «Спартак».
- В сезоне-2016/17 Зе Луиш выиграл в составе московского клуба золотые медали чемпионата России.
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