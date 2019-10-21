Нападающий «Порту» Зе Луиш грубо подшутил над своей русской девушкой Алесей.

Футболист выложил инстасторис, где его подруга поедает вкусный шоколадный крем. Заметив, что девушка плачет, Зе Луиш спросил у нее, что ей не нравится. «Потому что это вкусно и жирно», – ответила Алеся.

«Серьезно? Плакать, просто кушать. О боже мой, моя жирная свинья», – пошутил Зе Луиш.

Ранее страйкер из Кабо-Верде выступал за московский «Спартак».

В сезоне-2016/17 Зе Луиш выиграл в составе московского клуба золотые медали чемпионата России.

Зе Луиш оформил хет-трик в игре чемпионата Португалии. Боссы «Спартака», вы как там, живы?

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