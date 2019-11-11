Команда «Бейра Мар» в матче 10-го тура третьей лиги чемпионата Португалии выиграла у «Анадии» – 2:1.

Гол в составе проигравшей команды забил парень по имени Марсело Сантьяго – и сделал это чрезвычайно красиво. Увидев, что голкипер соперника неосмотрительно выдвинулся из ворот, Сантьяго закинул мяч ему за шиворот ударом со своей половины поля.

Третий уровень чемпионата Португалии считается полупрофессиональным и разбит на 4 группы по 18 команд.

«Бейра Мар» и «Анадия» выступают в группе C. «Бейра Мар» занимает вторую строчку, «Анадия» – 12-ю.

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