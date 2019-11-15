Испанский вратарь Икер Касильяс поразмышлял на тему индивидуальных наград в современном футболе. По мнению легенды, часто их выдают непоследовательно.

«Ван Дейк – лучший игрок по версии УЕФА. Месси – по оценке ФИФА. Представьте себе: Криштиану (абсолютно заслуженно) выигрывает «Золотой мяч». Мне кажется, что в используемых критериях при выдаче индивидуальных призов нет особенной логики, верно?»

Икер выступает за «Порту» с 2015 года.

В мае Касильяс был госпитализирован с сердечным приступом и прооперирован.

Де Брёйне – MVP сезона. Он уже претендует на «Золотой мяч», а его травмы могут потопить «Сити»

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