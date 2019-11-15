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Касильяс: «У ФИФА и УЕФА нет четких критериев выбора лучших игроков»
Легендарный вратарь выразил популярное мнение.
Испанский вратарь Икер Касильяс поразмышлял на тему индивидуальных наград в современном футболе. По мнению легенды, часто их выдают непоследовательно.
«Ван Дейк – лучший игрок по версии УЕФА. Месси – по оценке ФИФА. Представьте себе: Криштиану (абсолютно заслуженно) выигрывает «Золотой мяч». Мне кажется, что в используемых критериях при выдаче индивидуальных призов нет особенной логики, верно?»
- Икер выступает за «Порту» с 2015 года.
- В мае Касильяс был госпитализирован с сердечным приступом и прооперирован.
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