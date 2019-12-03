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Зе Луиш шедеврально забил через себя – он пригодился бы «Спартаку» в матче с «Зенитом»

Зе Луиш шедеврально забил через себя – он пригодился бы «Спартаку» в матче с «Зенитом»
Eurosport

1 час назад

Красно-белые в последней игре забили только в свои ворота.

Нападающий «Порту» и экс-игрок «Спартака» Зе Луиш положил чумовой мяч в игре чемпионата Португалии против «Пасуш-де-Феррейра».

На 75-й минуте 28-летний футболист невероятным ударом через себя замкнул зрячую передачу партнера по команде.

  • Матч завершился со счетом 2:0 – «Порту» открыл счет в первом тайме.
  • «Порту» идет на втором месте в национальном чемпионате, преследуя «Бенфику» – разрыв составляет два очка.
  • Зе Луиш забил за португальский клуб 8 мячей в 17 матчах.

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