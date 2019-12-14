Eurosport
Виллаш-Боаш: «Мой «Порту» – это порно. Команда с Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью и Отаменди»
Эти парни могли бы подарить «Порту» еще одну победу в ЛЧ, но разъехались по другим клубам.
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями о работе в «Порту».
«В «Порту», когда мы готовились к матчам, футболисты гадали, кто из них выйдет на поле. Та команда – это порно. Команда, за которую играли Халк, Фалькао, Хамес, Моутинью, Отаменди. Они сделали себе невероятные карьеры после «Порту», – цитирует Виллаш-Боаша AS.
- Виллаш-Боаш работал главным тренером «Порту» в 2010-2011 гг. и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии и Лигу Европы.
- В 2014-2016 гг. португальский тренер возглавлял «Зенит». Под руководством Виллаш-Боаша сине-бело-голубые выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Роскошную комбинацию с участием Панарина приравняли к порно
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте