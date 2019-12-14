Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями о работе в «Порту».

«В «Порту», когда мы готовились к матчам, футболисты гадали, кто из них выйдет на поле. Та команда – это порно. Команда, за которую играли Халк, Фалькао, Хамес, Моутинью, Отаменди. Они сделали себе невероятные карьеры после «Порту», – цитирует Виллаш-Боаша AS.

Виллаш-Боаш работал главным тренером «Порту» в 2010-2011 гг. и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии и Лигу Европы.

В 2014-2016 гг. португальский тренер возглавлял «Зенит». Под руководством Виллаш-Боаша сине-бело-голубые выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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