Зе Луиш ударом с ноги в прыжке отправил соперника в госпиталь
Что-то из MMA.
Нападающий «Порту» Зе Луиш жестко сфолил против игрока «Санта-Клары» Нене в матче 1/8 финала Кубка Португалии.
28-летний форвард боролся за мяч и в высоком прыжке попал по голове соперника. Главный судья показал футболисту желтую карточку, а Нене унесли на носилках. Его госпитализировали и срочно направили на томографию.
- Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Порту».
- Зе Луиш перешел в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака».
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