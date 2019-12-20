Нападающий «Порту» Зе Луиш жестко сфолил против игрока «Санта-Клары» Нене в матче 1/8 финала Кубка Португалии.

28-летний форвард боролся за мяч и в высоком прыжке попал по голове соперника. Главный судья показал футболисту желтую карточку, а Нене унесли на носилках. Его госпитализировали и срочно направили на томографию.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Порту».

Зе Луиш перешел в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака».

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