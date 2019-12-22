Полузащитник «Спортинга» Янник Болази был несправедливо удален в матче Кубка Лиги против «Портимоненси».

В конце второго тайма 30-летний конголезец получил мяч возле штрафной соперника и стал финтить в борьбе с защитником. Игрока «Портимоненси» возмутило мастерство Болази, и он рухнул на газон, держась за лицо. На видео четко видно, что касания не было.

«Возьмите его в Голливуд. А я просто счастлив, что команда выиграла. Мы в полуфинале», – написал Болази, выложив видео эпизода.

«Спортинг» выиграл со счетом 4:2.

В летнее трансферное окно Болази отказался переходить в ЦСКА.

Самый сильный футболист планеты уложил соперника ударом в лицо и получил красную

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