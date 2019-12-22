«Возьмите его в Голливуд». Судья не разгадал вопиющую симуляцию и удалил Болази
VAR бы разобрался.
Полузащитник «Спортинга» Янник Болази был несправедливо удален в матче Кубка Лиги против «Портимоненси».
В конце второго тайма 30-летний конголезец получил мяч возле штрафной соперника и стал финтить в борьбе с защитником. Игрока «Портимоненси» возмутило мастерство Болази, и он рухнул на газон, держась за лицо. На видео четко видно, что касания не было.
«Возьмите его в Голливуд. А я просто счастлив, что команда выиграла. Мы в полуфинале», – написал Болази, выложив видео эпизода.
- «Спортинг» выиграл со счетом 4:2.
- В летнее трансферное окно Болази отказался переходить в ЦСКА.
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