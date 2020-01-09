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Фанат пробежался голым по Лиссабону после перехода Вайгля в «Бенфику»

Фанат пробежался голым по Лиссабону после перехода Вайгля в «Бенфику»
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Немецкий футболист впечатлен тем, как мужчина относится к обещаниям.

Фанат «Бенфики» пробежался по Лиссабону голым после перехода в клуб немецкого полузащитника Юлиана Вайгля.

В середине декабря мужчина написал в твиттере: «Если Вайгль перейдет в «Бенфику», я пробегу километр по улице голым». В итоге переход 24-летнего футболиста состоялся, и он лично написал фанату: «Давай!»

Тот оказался человеком слова и пробежал по Лиссабону почти голым – из элементов одежды на нем оставался только шарф «Бенфики».

«Человек слова», – восхитился Вайгль и пообещал болельщику именную джерси. Полное видео забега можно оценить здесь.

  • Вайгль перешел в «Бенфику» из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
  • Футболист выступал за сборную Германии на Евро-2016.

Девушка выбежала на поле, но ее не показали по ТВ. К черту это правило!

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