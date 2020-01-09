Фанат «Бенфики» пробежался по Лиссабону голым после перехода в клуб немецкого полузащитника Юлиана Вайгля.

В середине декабря мужчина написал в твиттере: «Если Вайгль перейдет в «Бенфику», я пробегу километр по улице голым». В итоге переход 24-летнего футболиста состоялся, и он лично написал фанату: «Давай!»

Тот оказался человеком слова и пробежал по Лиссабону почти голым – из элементов одежды на нем оставался только шарф «Бенфики».

«Человек слова», – восхитился Вайгль и пообещал болельщику именную джерси. Полное видео забега можно оценить здесь.

Вайгль перешел в «Бенфику» из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.

Футболист выступал за сборную Германии на Евро-2016.

Девушка выбежала на поле, но ее не показали по ТВ. К черту это правило!

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере