Икер еще может выйти на футбольное поле.

Проблемы с сердцем – бич спортивной медицины. Врачи не замечают опасные скрытые симптомы даже с помощью самых мощных аппаратов, а футболисты игнорируют патологию и продолжают усердно нагружать организм. Это произошло с 22-летним игроком «Казанки» Иннокентием Самохваловым, у которого во время тренировки остановилось сердце. Такие случаи не всегда заканчиваются смертью, но профессиональный спорт увеличивает риск инфаркта и развития других сердечных заболеваний, влияющих на карьеру.

Лилиан Тюрам всю жизнь играл с гипертрофией сердца. Защитник знал о проблеме с детства и доверил здоровье врачам, но в 2008 году трансфер в «ПСЖ» сорвался из-за обострения болезни. «Гипертрофия сердца часто встречается у спортсменов, особенно у чернокожих. Тюраму она никогда не мешала. Эта болезнь опасна лишь в стадии резкой аномалии, которая почти всегда случается во время взросления», – исключил собственную халатность Риккардо Серра, который обследовал Лилиана в «Барселоне».

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Лилиан Тюрам Фото: Getty Images

Патология заключается в том, что правый или левый желудочек получает больше крови, чем обычно. Увеличивается кровоток – увеличивается и сердечная мышца (миокард), из-за чего сердце требует больше кислорода. Организм столько не находит, поэтому в одном из желудочков начинается голодание. Под изнурительными нагрузками болезнь может привести к летальному исходу.

Последний факт напугал Тюрама. После заключения врачей Лилиан закончил с футболом, потому что знал о последствиях. Его брат Антонио в баскетбол, но во время дворового матча рухнул на площадке. Гипертрофия привела к разрыву сердца – после тщетных попыток врачей реанимировать Тюрама-старшего, тело повезли в морг.

В отличие от француза, Икер Касильяс не догадывался о предрасположенности к инфаркту. Ни одна диагностика не выявила у него проблем с сердцем, но в мае 2019-го на тренировке вратарь почувствовал острую боль в грудине. Сотрудники «Порту» срочно доставили Касильяса в частную больницу CUF, где врачи подтвердили инфаркт.

Икер Касильяс («Порту») Фото: Getty Images

У Икера закупорилась правая коронарная артерия, которая проводила кровь к миокарду, поэтому хирург ввел катетер для очистки и восстановления кровотока. В этот же день «Порту» заявил, что здоровью голкипера ничего не угрожает, а Касильяс успокоил болельщиков и родных фотографией с улыбкой на лице и подписью «Большое спасибо всем за сообщения и любовь». Через неделю испанец выписался из больницы.

Впереди стояли вопросы о восстановлении и продолжении карьеры, но экс-баскетболист «Реала» и кардиолог Хуан Антонио Корбалан пессимистично оценил будущее Касильяса: «Вы не можете играть в футбол со стентом (расширителем для патологически суженной полости) – особенно это относится к вратарю. Икер вернется к нормальной жизни, но я очень сомневаюсь, что он снова сыграет футбол».

Касильяс просил не решать за него. Доктора давали 2-3 месяца на восстановление, вратарь успешно сдавал медицинские тесты и в июле вернулся к тренировкам. Фанаты впитывали уверенность Икера, но в феврале пришло разрушающее оповещение от президента «Порту» Пинту да Кошты: «Перед выдвижением в президенты испанской Федерации футбола Икер прибыл в Порту, чтобы пообедать со мной и сообщить об окончании карьеры. Мы будем скучать по нему. Перед игрой с «Виторией Гимараэш» он прислал нам видеосообщение».

Несмотря на активный политический движ, Касильяс до сих пор не восстановился. Во время карантина он намекнул, что вряд ли сыграет в раме в ближайшее время. «Нужно оставаться реалистом. Главное – здоровье. После приступа мне было не по себе примерно месяц: я боялся ходить, спать и предпринимать физические усилия. Сейчас чувствую себя хорошо, но для этого мне приходится принимать много лекарств», – сказал Икер, но не поделился подробностями восстановления.

Икер Касильяс Фото: Getty Images

Как заниматься спортом после инфаркта, можно ли предотвратить сердечный приступ и возвращаются ли в профессиональный спорт после проблем с сердцем – Eurosport проконсультировался с кардиологом воронежского санатория имени Дзержинского Элеонорой Валериевной Смирновой.

– Сколько дней должно пройти после операции, чтобы начать занятия спортом?

– Обычно восстановление начинается на третий день после стентирования. Однако если человек попал в больницу с острым инфарктом миокарда, то реабилитация стартует на 10-е сутки из-за более сложных операций: коронарного шунтирования или протезирования клапанов сердца. Тем не менее, рекомендации по началу физических нагрузок всегда выдают лечащий кардиолог и реабилитолог. Они знакомы с индивидуальными особенностями организма, поэтому назначат наиболее правильный срок. Нагрузки обязательно сопровождаются приемом препаратов.

– Как восстановиться после инфаркта?

– Инфаркт вызывает сердечную недостаточность, поэтому после операции человек с трудом выполняет любую физическую нагрузку. Полное возвращение к прежней физической мощности занимает около года.

Тяжести недопустимы – забудьте о штанге. Для восстановления лучше всего подходят динамические тренировки: плавание, ходьба, лыжи, бег, езда на велосипеде. Но и тут есть нюанс.

Сначала кардиологи измеряют физические способности после инфаркта. Электрокардиограмма следит за работой сердца пациента, который в это время либо крутит педали на велоэргометре, либо занимается на беговой дорожке (тредмил-тест). Благодаря встроенной маске газоанализа они отражают уровень потребления кислорода: чем больше – тем лучше натренирована сердечная мышца.

Еще врачи учитывают клинические показатели: степень стенокардии (чувство дискомфорта в грудине) при нагрузках, сердечный ритм и кровообращение. Из-за этого пациенты делятся на четыре функциональных класса. Четвертый – самый сложный и требует специально подобранной методики. Лучше всего заниматься на свежем воздухе, так как необходимо иметь доступ к кислороду. Если нет возможности, поможет беговая дорожка с кислородной маской.

Необходимо прекратить физическую нагрузку и принять назначенные препараты, если во время занятия спортом появляются симптомы стенокардии. Скорее всего, человек не учитывает свой функциональный класс и способности, поэтому после обследования кардиолог скорректирует нагрузки для тренировки.

– Как спортсмен узнает, что у него есть предрасположенность к инфаркту?

– Спортсмены проходят регулярные обследования, которые выявляют признаки скрытой ишемии миокарда. Они входят в группу риска, если при физических нагрузках чувствуют боли в области сердца. Однако непрогнозируемые инфаркты случаются даже у полностью здоровых людей, пускай и редко.

Для профилактики спортсмен должен развивать жизненную емкость легких и поддерживать в норме высший предел гемоглобина в крови. Добыча большого количества кислорода и легкое его усвоение сильно облегчат работу сердца.

Икер Касильяс («Порту») Фото: Getty Images

– Почему Касильяс принимает так много лекарств?

– Инфаркт обязал Касильяса к регулярному приему лекарств. Обследование сердечно-сосудистой системы корректирует рацион препаратов, но задача Икера – восстановить работу сердца. Поэтому он пьет таблетки для нормализации сердечного ритма и устранения тромбов, а еще прочие препараты, помогающие его реабилитации.

К тому же у футболистов с годами формируются профессиональные заболевания и травмы. Например, боли в локтевом суставе и плечелопаточный периартроз (воспаление в суставах) возникают из-за постоянной ловли сильных ударов. Инфаркт обостряет имеющиеся хронические патологии, поэтому вратарю придется усиленно лечить болячки, которые раньше его не так волновали.

– Как вернуться в профессиональный спорт после инфаркта?

– Главное, чтобы вид спорта соответствовал функциональному классу здоровья и способности к физическим нагрузкам. На примере Касильяса: если вратарь получил первый класс, то он может вернуться в футбол. Даже со стентом, но в этом случае нужно принимать лекарства от образования тромбов.

Важно помнить две вещи. Первое – спорт не должен вызывать стенокардию и другие опасные симптомы. Второе – некоторые препараты входят в список допингов, поэтому с этим тоже стоит быть аккуратнее.

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