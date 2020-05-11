Но хочет играть за сборную России

Если вы уже нянчитесь с внуками, то чемпионат Португалии для вас – это Кульков, Юран, Щербаков и еще несколько звезд, вышедших из советского футбола. Парни быстро смекнули, что ловить в рухнувшей стране нечего, и в 90-е уехали играть к Атлантическому океану.

Если у вас маленькие дети, то Португалия ассоциируется с Маратом Измайловым. Хрустальный гений поехал туда в 2007 году по протекции Паулу Барбозы – того самого седого мужчины из фильма Дудя про магаданского Антоху. Пауло давно работает на российском и португальском рынке: он агент Фернандеша, а до этого занимался делами Алексея Смертина. В нулевые играть в самый западный чемпионат Европы приезжали Аленичев и Овчинников. Бывший главный тренер «Спартака» даже выиграл Лигу чемпионов в составе «Порту».

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Теперь же в Португалию не зовут и самых крутых российских игроков. Из-за космической разницы в зарплатах, сложной адаптации и неизбежной человеческой лени. Оставаться профессионалом, когда почти круглый год солнце, из окна виден океан, а на счету куча денег не так просто. Поэтому в страну едут только совсем молодые парни, которые еще не считают, что Porsche 911 должен быть у каждого мощного игрока. Пять лет назад таких примеров было много благодаря работе российского бизнесмена Александра Толстикова, который управляет клубом «Лейрия». Со временем почти все они вернулись обратно. Один из немногих, кто остался – воспитанник ЦСКА Иван Злобин. Год игры в молодежке «Лейрии», и он получил приглашение от «Бенфики». Прошло еще четыре года, как парень из Тюмени уже второй вратарь португальского гранда.

Его карьера уже пересказана разными людьми в разной интерпретации. Ключевые этапы такие:

Приглашение в академию Коноплева в 12 лет. Уход оттуда из-за отсутствия финансирования в 2013 году.

Хантинг от ЦСКА. Два года в структуре клуба, игра за «молодежку», дебют в Юношеской лиге УЕФА и мощные отзывы от тренеров. Чанов называл его сменщиков Акинфеева, Гришин просто очень много хвалил. Но в 2015 году – неожиданные проблемы со здоровьем. Врачи армейцев и юношеской сборной увидели на ЭКГ шумы в сердце. Кто-то из докторов назвал это возрастными сложностями, которые пройдут сами. Но никто не стал рисковать. Парня выкинули из академии, он планировал закончить с футболом.

Спасение от «Лейрии». Осенью 2015-го Злобин рванул в Португалию, а уже через полгода тренировался с «Бенфикой»-Б. Ваня дебютировал за вторую команду «орлов» осенью 2016-го, быстро дорос до первого номера и провел два следующих сезона практически без пауз.

В начале 2019-го главным в «Бенфике» стал Бруну Лаже, работавший со Злобиным во второй команде. Он подтянул россиянина к основе, Ваня все чаще попадал в заявку на игры «орлов».

Параллельно в его карьере случился еще один интересный поворот, о котором мало кто знает. Игрок подписал соглашение с компанией Gestifute, которой управляет Жорже Мендеш – агент Роналду, Моуринью, Фалькао, Ди Марии и других португальских звезд. Эту информацию Eurosport подтвердил Александр Толстиков, чья компании D-Sport сохранила процент прав на игрока.

«Да, это правда, мы давно сотрудничаем с агентством Жоржа Мендеша. И это была наша инициатива, которую он с интересом принял. Всем известно, Жорже один из лучших футбольных менеджеров в мире, – отметил Толстиков. – Уверен, что это партнерство расширит возможности Ивана раскрыть свой талант».

Совпадение или нет, но уже летом 2019-го Ваня окончательно перестал работать с «Бенфикой»-Б и стал вторым вратарем первой команды. Коуч давал ему время в матчах Кубка страны и Кубка лиги. До конца года у него набежало пять матчей за основной состав.

«После проведенных Иваном игр у него была хорошая пресса. Специалисты высоко оценивают перспективы вратаря. Болельщики «Бенфики» всегда приветствуют, когда игрок из второй команды переходит в первую, уже почувствовав дух эмблемы «орлов», – продолжает Толстиков. – Иван в любой момент может заменить основного вратаря, поэтому, думаю, его возвращение в «Бенфику»-Б нереально. Он уже доказал свой уровень во второй команде и сейчас получает игровую практику в кубковых и товарищеских матчах за основную команду».

Иван Злобин, «Бенфика» Фото: Getty Images

Паулу Барбоза, прекрасно знающий португальский чемпионат, высказал другое мнение. Он считает, что Злобину вряд ли представится шанс в главной команде в ближайшее время.

«Это молодой игрок, который только начинает. У него непростая задача, потому что у «Бенфики» очень хороший первый вратарь Одиссеас Влаходимос, имеющий большой опыт. Интересно посмотреть, как Иван будет развиваться. Сейчас ему важно получить игровую практику. Если останется сидеть на скамейке, это не будет хорошим решением для его будущего. Думаю, сейчас у Злобина не будет возможности стать первым вратарем. Для этого потребуется не меньше года. А, скорее всего, больше, – сказал Барбоза Eurosport. – Еще один минус для Злобина – отсутствие паспорта Евросоюза. Ему не так просто попасть в другой европейский клуб. Конечно, все зависит от того, как голкипер будет играть дальше. В футболе порой сложно что-то предвидеть. Сейчас рано делать какие-то прогнозы. Он еще слишком мало играл, недостаточно для выводов. И если есть возможность уйти в другой клуб – ему стоит это сделать. Игровая практика сейчас очень важна. Не знаю, сможет ли ему помочь в этом Мендеш. Поживем – увидим».

Злобин живет в Португалии уже пятый год и в ближайшее время должен получить паспорт Евросоюза. При этом Ваня собирается ждать предложения из сборной России. Документ ему нужен для того, чтобы не считаться легионером. А это открывает совсем другие возможности для игровой практики.

«Бенфика» крепко держится за Злобина, как и за других талантливых парней. Его контракт действует до лета 2024 года и вряд ли клуб заинтересован даже в аренде игрока. Так что у игрока два варианта: продолжать рубиться за место в составе с Влаходимосом, который старше всего на три года, или ждать, что он уйдет в Бундеслигу, где его хорошо знают.

Тогда у россиянина точно будет шанс стать первым номером. И все будет зависеть только от него.

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