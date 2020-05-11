Российский кипер попал под крыло одного из влиятельнейших людей футбола.

23-летний российский кипер Иван Злобин сотрудничает с агентством Жорже Мендеша, представляющего интересы Криштиану Роналду.

Игрок подписал соглашение с компанией Gestifute, которой управляет Жорже Мендеш – агент Роналду, Моуринью, Фалькао, Ди Марии и других португальских звезд. Эту информацию Eurosport подтвердил Александр Толстиков, чья компании D-Sport сохранила процент прав на игрока.

Чемпионат Италии «Криш взял бы «Золотой мяч», играй он в «Реале». Мендеш считает, что Роналду лишили приза 18/12/2019 В 10:53

Да, это правда, мы давно сотрудничаем с агентством Жоржа Мендеша. И это была наша инициатива, которую он с интересом принял. Всем известно, Жорже один из лучших футбольных менеджеров в мире. Уверен, что это партнерство расширит возможности Ивана раскрыть свой талант.

После проведенных Иваном игр у него была хорошая пресса. Специалисты высоко оценивают перспективы вратаря. Болельщики «Бенфики» всегда приветствуют, когда игрок из второй команды переходит в первую, уже почувствовав дух эмблемы «орлов». Иван в любой момент может заменить основного вратаря, поэтому, думаю, его возвращение в «Бенфику»-Б нереально. Он уже доказал свой уровень во второй команде и сейчас получает игровую практику в кубковых и товарищеских матчах за основную команду», – рассказал Толстиков.

Помимо Роналду Жорже Мендеш сотрудничает с Моуринью, Фалькао, Ди Марией и другими звездами.

Злобин два года провел в системе ЦСКА до перехода в португальскую «Лейрию».

С 2016 года вратарь выступает за команды «Бенфики» разных уровней.

Злобин – надежда России в Европе. Он подписал контракт с агентом Роналду и скоро получит паспорт ЕС

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат Португалии Злобин – надежда России в Европе. Он подписал контракт с агентом Роналду и скоро получит паспорт ЕС 2 МИНУТ НАЗАД