Eurosport
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Шедевр в исполнении Лукаса Фернандеса.
«СК Портимоненси» победил «Жил Висенте» в матче 25-го тура возобновившегося чемпионата Португалии – 1:0.
Единственный мяч в прошедшей игре забил бразилец Лукас Фернандес, поразивший ворота соперника великолепным дальним ударом. Мяч после плевка Фернандеса полетел по красивой дуге, стукнулся о штангу и только затем оказался в сетке.
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- В турнирной таблице португальской Примейры с 60-ю очками лидирует «Порту».
- «СК Портимоненси» занимает 17-ю строчку, «Жил Висенте» – девятую.
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