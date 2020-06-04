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Чемпионат Португалии вернулся роскошным голешником игрока «СК Портимоненси»

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Eurosport

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
час назад

Шедевр в исполнении Лукаса Фернандеса.

«СК Портимоненси» победил «Жил Висенте» в матче 25-го тура возобновившегося чемпионата Португалии – 1:0.

Единственный мяч в прошедшей игре забил бразилец Лукас Фернандес, поразивший ворота соперника великолепным дальним ударом. Мяч после плевка Фернандеса полетел по красивой дуге, стукнулся о штангу и только затем оказался в сетке.

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  • В турнирной таблице португальской Примейры с 60-ю очками лидирует «Порту».
  • «СК Портимоненси» занимает 17-ю строчку, «Жил Висенте» – девятую.

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