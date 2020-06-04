Сергей Николаевич дважды выигрывал Примейру – в составе «Бенфики» и в составе «Порту».

Главный тренер «Химок» Сергей Юран вспомнил о своих выступлениях в чемпионате Португалии. Юран играл в Примейре за «Бенфику» и «Порту».

«Когда я подписал контракт, улетел, естественно, это растиражировали – пресса, телевидение. Такое ощущение, что страна остановилась. Процентов 70-80 в команде бенфикисты, и когда клуб приобретает игрока, они с таким интересом смотрят. Я помню, как увидел эту улицу, все подходят, фотографируются. Понятно, что в советское время узнаваемость была, но не настолько. Я ощутил, что попал в такую жару – здесь просто ты должен выйти и рвать. В первое дерби увидел, что город практически встал. За неделю обсуждение было, у меня такое впечатление, что они даже на работу не ходили. Они в кафе сидели, выпивали вино, рассуждали, вывешивали флаги. Конечно, такое в городе за неделю до матча – яркое зрелище.

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Комфортнее мне было в «Порту», потому что у команд на севере было больше коллективизма внутри. Там не было группировок, а в «Бенфике» они были – бразильская, португальская, не было целостности. В «Порту» было больше сердечного отношения. Журналисты до сих пор звонят, особенно накануне дерби. Они вспоминают, когда я в «Порту» на «Эштадиу Да Луш» забиваю «Бенфике». Тогда Жозе Моуринью был переводчиком Бобби Робсона. В конце матча я получил красную карточку, и стадион встал и начал аплодировать. И он сказал, что такое нужно заслужить, чтобы бенфикисты встали и аплодировали игроку «Порту», такого не было, не будет. Он просто был ошарашен.

Мы стали чемпионами с «Порту» и вышли на улицу, увидели толпу, какую-то похоронную процессию, думали, кто-то серьезный умер. Центр города был перекрыт. Оказалось, что они несли чучело «Бенфики». Так они хоронили «Бенфику», потому что стали чемпионами. Можете представить в Москве такое?» – цитирует Юрана Sportbox.ru.

Юран выступал в «Бенфике» в 1991-1994 гг., в «Порту» – в 1994-1995 гг.

Сергей завершил карьеру в 2001 году в австрийском «Штурме».

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