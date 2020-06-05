Автобус «Бенфики» забросали камнями, 2 игрока попали в больницу

Юлиан Вайгль («Бенфика»)
Фото: Getty Images
Футболисты сыграли нулевую ничью и подверглись атаке.
Футболисты «Бенфики» подверглись атаке после первого матча возобновленного чемпионата Португалии – автобус с игроками забросали камнями.
На официальном сайте клуба сообщается, что автобус атаковали на автомагистрали между стадионом и тренировочным полем. Неизвестные злоумышленники разбили стекло, из-за чего полузащитники Юлиан Вайгль и Андрия Живкович поранились осколками и были госпитализированы в одну из больниц Лиссабона.
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«Бенфика» призывает полицию приложить максимум усилий для выявления и наказания преступников. Клуб, в свою очередь, заявил о гарантии полного сотрудничества с властями.
- В первом матче после рестарта чемпионата «Бенфика» сыграла нулевую ничью с «Тонделой».
- «Бенфика» идет на первом месте после 25 туров, у них с «Порту» по 60 очков.
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