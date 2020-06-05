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Автобус «Бенфики» забросали камнями, 2 игрока попали в больницу

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Юлиан Вайгль («Бенфика»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 6 минут

Футболисты сыграли нулевую ничью и подверглись атаке.

Футболисты «Бенфики» подверглись атаке после первого матча возобновленного чемпионата Португалии – автобус с игроками забросали камнями.

На официальном сайте клуба сообщается, что автобус атаковали на автомагистрали между стадионом и тренировочным полем. Неизвестные злоумышленники разбили стекло, из-за чего полузащитники Юлиан Вайгль и Андрия Живкович поранились осколками и были госпитализированы в одну из больниц Лиссабона.

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«Бенфика» призывает полицию приложить максимум усилий для выявления и наказания преступников. Клуб, в свою очередь, заявил о гарантии полного сотрудничества с властями.

  • В первом матче после рестарта чемпионата «Бенфика» сыграла нулевую ничью с «Тонделой».
  • «Бенфика» идет на первом месте после 25 туров, у них с «Порту» по 60 очков.

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