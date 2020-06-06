Футбол
Чемпионат Португалии

Возможно, в нападении на автобус «Бенфики» и вандализме на домах игроков виноваты фанаты клуба

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Автобус «Бенфики»

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через 6 минут

Фанатские скандалы в Португалии не редки.

Футболисты «Бенфики» снова подверглись буллингу – сперва неизвестные забросали камнями клубный автобус (от осколков пострадали Юлиан Вайгль и Андрия Живкович), а после некоторые игроки увидели оскорбительные надписи на своих домах.

A Bola сообщает, что от актов вандализма пострадали Алехандро Гримальдо, Бруну Лаже, Пицци и Рафа Силва. «Бенфика» подтвердила информацию официально, министр спорта Лиссабона Луиш Фелипе Виейра пообещал, что виновные будут найдены и наказаны в соответствии с законом.

Чемпионат Португалии

Автобус «Бенфики» забросали камнями, 2 игрока попали в больницу

ДЕНЬ НАЗАД

«Сын шлюхи, ты предупрежден», – написано на воротах дома Пицци. Возле оскорбительных надписей нарисован символ No Name Boys – фанатской группировки «Бенфики».

Португальский журналист Жил Нуньеш также склоняется к версии, что «Бенфика» подверглась атакам со стороны собственных фанатов.

«После поражения «Порту» все ждали, что «Бенфика» победит «Тонделу» и возглавит таблицу. Отсутствие победы вызвало большое разочарование у фанатов. Два года назад «Бенфика» передала титул «Порту» после проигрыша дома «Тонделе». «Тондела» – небольшая команда, но она всегда создает проблемы «Бенфике». Своего рода призрак.

Этот инцидент и нападение на игроков «Спортинга» два года назад портят имидж страны. Недавно был ранен фанат «Спортинга», и у полиции есть серьезные подозрения, что это дело рук No name boys – наиболее радикальной группы фанатов, которая придерживается ультраправых взглядов», – сказал Нуньеш в комментарии «Чемпионату».

  • В первом матче после рестарта чемпионата «Бенфика» сыграла нулевую ничью с «Тонделой».
  • «Бенфика» идет на первом месте после 25 туров, у них с «Порту» по 60 очков.

А вот еще пример неподобающего поведения португальских фанатов – в 2018-м акции проводили ультрас «Спортинга»:

Президент «Спортинга» объявил войну футболистам. Вскоре их поколотили арматурами

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Лига чемпионов УЕФА

«МЮ» и еще 2 клуба, с которыми забаттлится ЦСКА в Лиге чемпионов

24/08/2017 В 21:00
Чемпионат Испании

Град мячей в Ла-Корунье. «Барселона» победила «Депортиво»

21/10/2012 В 09:58
По теме
ФутболЧемпионат ПортугалииБенфикаПицциБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Россия. Премьер-лига

Скрывался от полиции и взял на работу Кононова. Что говорят о бизнесмене, который спасет «Химки»

9 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат Испании

«Криштиану был на грани слез». Модрич рассказал, как Роналду и Моуринью чуть не подрались

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Франции

Томная Ванда показала фото в красном купальнике

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА

2 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Футбол

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

00:07:44
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Зацени великолепные усы О'Салливана и его 117-очковый брейк в матче против Георгиу

12 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Снукер

Лучшая серия ЛЧ и в карьере О'Коннора – Джо выбил жирные 143 очка в матче против Селби

ВЧЕРА В 21:38
Play Icon
Чемпионат Германии

Вернер подпишет 5-летний контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

ВЧЕРА В 18:47
Play Icon
Теннис

Первые и последние слезы счастья Федерера в Париже – после победы на «РГ-2009»

ВЧЕРА В 17:07
Play Icon
Чемпионат Украины

Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

ВЧЕРА В 14:23
Ролан Гаррос

Граф против Хингис и Селеш. Смотри легендарные матчи «РГ» на Eurosport 1 и Eurosport Player

03/06/2020 В 11:53
Play Icon
Снукер

Эти 12 минут пролетят в одно мгновение: настолько хорош 111-очковый брейк Уилсона

ВЧЕРА В 11:03
Play Icon
Play Icon
Снукер

Лисовски выдал серию в 122 очка, срезался на розовом, но ни на секунду не расстроился

02/06/2020 В 21:23
Play Icon
Play Icon
Теннис

Резкая атака Надаля в финале «РГ-2012» против Джоковича и звериный рык чемпиона

02/06/2020 В 21:09
Play Icon
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Чемпионат Испании

Экс-игрок «Ливерпуля»: «Зидан хочет Погба и Мане. Думаю, Садио перейдет в «Реал»

24/03/2020 В 09:42
Клубный чемпионат мира

О клубном ЧМ нужно забыть навсегда. «Ливерпуль» стал чемпионом мира еще в июне

22/12/2019 В 00:02
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалАвтобус «Бенфики» забросали камнями, 2 игрока попали в больницу
Следующий материалМуж Серены отказался от места в совете директоров Reddit в пользу темнокожего кандидата