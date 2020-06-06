Возможно, в нападении на автобус «Бенфики» и вандализме на домах игроков виноваты фанаты клуба

Фанатские скандалы в Португалии не редки.

Футболисты «Бенфики» снова подверглись буллингу – сперва неизвестные забросали камнями клубный автобус (от осколков пострадали Юлиан Вайгль и Андрия Живкович), а после некоторые игроки увидели оскорбительные надписи на своих домах.

A Bola сообщает, что от актов вандализма пострадали Алехандро Гримальдо, Бруну Лаже, Пицци и Рафа Силва. «Бенфика» подтвердила информацию официально, министр спорта Лиссабона Луиш Фелипе Виейра пообещал, что виновные будут найдены и наказаны в соответствии с законом.

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«Сын шлюхи, ты предупрежден», – написано на воротах дома Пицци. Возле оскорбительных надписей нарисован символ No Name Boys – фанатской группировки «Бенфики».

Португальский журналист Жил Нуньеш также склоняется к версии, что «Бенфика» подверглась атакам со стороны собственных фанатов.

«После поражения «Порту» все ждали, что «Бенфика» победит «Тонделу» и возглавит таблицу. Отсутствие победы вызвало большое разочарование у фанатов. Два года назад «Бенфика» передала титул «Порту» после проигрыша дома «Тонделе». «Тондела» – небольшая команда, но она всегда создает проблемы «Бенфике». Своего рода призрак.

Этот инцидент и нападение на игроков «Спортинга» два года назад портят имидж страны. Недавно был ранен фанат «Спортинга», и у полиции есть серьезные подозрения, что это дело рук No name boys – наиболее радикальной группы фанатов, которая придерживается ультраправых взглядов», – сказал Нуньеш в комментарии «Чемпионату».

В первом матче после рестарта чемпионата «Бенфика» сыграла нулевую ничью с «Тонделой».

«Бенфика» идет на первом месте после 25 туров, у них с «Порту» по 60 очков.

А вот еще пример неподобающего поведения португальских фанатов – в 2018-м акции проводили ультрас «Спортинга»:

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