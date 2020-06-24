8 лет назад русский из академии «Порту» почти ушел в «Реал». Карьеру сломали жадный агент и травмы

Сергей Кундик дал интервью Eurosport об упущенных возможностях и о попытках реанимировать прежние амбиции.

Сергей Кундик в детстве переехал из Новосибирска в Португалию и считался одним из самых талантливых воспитанников академии «Порту» своего года. Он имел все, чтобы стать известным русским футболистом за рубежом: в 2012-м Сергей был в шаге от перехода в мадридский «Реал». Но трансфер сорвался, и с тех пор карьера атакующего полузащитника идет крайне неровно. К 24 годам футболист поиграл в Шотландии, на Кипре, заехал на просмотр в Ливан, а сейчас выступает в третьем греческом дивизионе.

Сергей рассказал свою историю Eurosport.ru¸ причем ответил на вопросы на русском, хоть давно уже не имел языковой практики.

Чемпионат Португалии Возможно, в нападении на автобус «Бенфики» и вандализме на домах игроков виноваты фанаты клуба 06/06/2020 В 07:48

«Порту» заманил Кундика, устроив на работу отца. А потом шантажировал этим футболиста

– Я переехал в Португалию вместе с родителями, когда мне было девять. Папа и мама хотели лучшей жизни для меня и сестры. Родился в Новосибирске, но помню очень мало – разве что, когда зимой мы катались на лыжах.

– Почему Португалия?

– Родители приехали туда в отпуск, им понравилось, и они решили переехать насовсем. Поначалу было непросто. Папа устроился работать шофером, мама – на автомобильный завод.

– Ты знал язык?

– Нет, вообще ничего не знал по-португальски. Первое время пытались говорить на русском, но нас никто не понимал. У меня дома была кассета с курсами португальского – слушали ее. Плюс довольно быстро выучил язык на базовом уровне в школе.

– Ты начал играть в футбол уже тут, в Португалии?

– Да, здесь играют на каждом шагу. Помню, первый раз я сыграл с мальчишками, когда с родителями гулял в парке. Я уже тогда понял, что это то, чем хочу заниматься.

Меня отдали в футбольную школу «Luciano Sousa». Ее президент всегда говорил, что у меня большой талант, и я попаду в большой клуб. И действительно на одном из турниров, где были команды «Бенфики» и «Порту», я стал лучшим игроком. Эти клубы заинтересовались мной.

– Ты выбрал «Порту». Почему?

– Они предлагали лучшие условия для меня и родителей. «Порту» выделил нам квартиру, устроил папу клубным водителем, платил мне тоже какие-то деньги. Они рассчитывали, что в будущем я попаду в первую команду, поэтому обеспечивали меня всем необходимым.

– Твой папа до сих пор работает в клубе?

– Да. У него очень хорошие отношения со многими игроками «Порту», даже бывшими, лучше всего он общается с Пепе.

– Одним из твоих тренеров был Пепейн Линдерс, который входит в тренерский штаб Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

– Да, я очень многому у него научился. Он был тренером по технике и просто обожал меня. Я играл тогда в команде U-12, но он меня иногда брал на тренировки команды U-17, чтобы я показывал какие-то технические моменты вместе с ним.

Честно говоря, даже тяжело сейчас вспоминать об этом. У меня было все, чтобы попасть в главную команду, сделать имя в «Порту». Я был одним из лучших в своем возрасте, хотя играл вместе с Андре Силвой, Нуну Сантушем, Рафой Соарешем, Рошиньей. На днях разговаривал с Нуно, и он мне сам говорил, что мне не повезло, и я был намного лучше него. Но это жизнь, я все равно рад за друзей, мы до сих поддерживаем отношения.

– Твой путь в «Порту» перечеркнула травма?

– Да, это случилось на игре, мне тогда было 14. Сломали ногу, последствия ощущались следующие два-три года. Год я вообще не мог играть из-за травмы. В тот момент мне очень помогал Пепе. Когда я уже мог делать упражнения с мячом, он занимался со мной. Еще мне помогал Нуну Санту, он хорошо говорит по-русски и дружил с моими родителями. Сейчас он главный тренер в «Вулверхэмптоне».

Я ушел из «Порту», но за моим восстановлением следила «Бенфика», клуб очень хотел меня заполучить. Когда я уже должен был поехать и заключить контракт, об этом узнал «Порту» и пригрозил, что уволит отца, если я перейду в «Бенфику».

В итоге я оказался в «Боавиште», где в 15 лет играл за команду U-17 – это считалось очень крутым достижением.

Дружба с Бруну Фернандешем, просмотр в «Спартаке» и несбывшаяся мечта с «Реалом»

– На какой позиции вообще ты играешь?

– Я люблю играть на флангах или под нападающим. У меня хорошая техника и видение игры. Я отдаю много голевых.

– В «Боавиште» ты пересекся с Бруну Фернандешем? Уже тогда было понятно, что он станет топ-игроком?

– Я не только играл с Бруну, мы очень хорошо дружили, вместе ходили в один класс школы. Он всегда был очень хорошим игроком. Могу рассказать историю: в какой-то момент он хотел заканчивать с футболом – это было, когда я переходил в «Рейнджерс». В одном из разговоров он признался, что собирается все бросить, потому что считал, что не будет играть в главной команде после U-19. Но потом у него появился агент, который нашел вариант в итальянской «Новаре», после этого перехода у Бруну все пошло как надо. Он правильно сделал, что уехал из Португалии.

Сам же Кундик после «Боавишты» приезжал на просмотр в «Спартак», но переход в русскую лигу не сложился: «Мне в принципе все понравилось, не могу ничего плохого сказать про клуб. Скорее я просто не был готов играть в России – когда приехал, было очень холодно, из-за климата мне было тяжело тренироваться».

– Заметил различие в португальских и русских футболистах?

– В Португалии больше делают ставку на технику и тактику, в России – больше на физику.

– Ты ведь даже вызывался в юношескую сборную России.

– Я был на нескольких сборах, но играл только товарищеские матчи, не официальные.

– На каком языке разговаривал с другими игроками?

– На русском. У меня есть акцент, но пока еще меня нормально понимают. Конечно, не все слова, но достаточно для общего понимания.

О Кундике в России узнали в 2012 году, когда футбольное медиапрострнаство взорвалось заголовком «Русский футболист переходит в «Реал». Сергея действительно позвали в «королевский клуб» – естественно, речь шла о молодежной команде, но сам факт уже тянул на полноценную сенсацию, тем более что о русском футболисте из молодежки «Порту» знали единицы. Ну и параллели с игравшим в то же время в молодежке Денисом Черышевым нельзя было не провести.

«Это было бы сбывшейся мечтой. Очень хочется тренироваться вместе с Криштиану Роналду и другими звездами, которых я прежде видел только по телевизору. Все происходящее похоже на сладкий сон», – говорил тогда Кундик. Но в самый последний момент сделка сорвалась.

Сергей Кундик Фото: Eurosport

– Воспоминания о «Реале» у меня не очень хорошие, это был мой самый большой шанс в футболе. Я уже приехал в Мадрид на подписание контракта, но мне сказали, что больше мной не интересуются, потому что мои португальские агенты запросили очень большую комиссию.

После того, как у меня закончился контракт, я заключил соглашение с другой компанией Pierre Fernandes, они нашли вариант с шотландским «Рейнджерс».

– Писали, что у тебя был вариант с «Атлетико». Почему не получилось?

– Этот вариант был через предыдущих агентов – все связи с «индейцами» остались у них.

Поездки в Бразилию и Ливан, рестарт с низших лиг, лайк от Ди Марии

В тот момент клуб из Глазго переживал смутные времена – как раз в 2012-м «Рейнджерс» из-за долгов отправили в четвертый дивизион.

– Как тебе игралось в Шотландии?

– Мне очень понравилось в «Рейнджерс». У нас очень хорошие условия, там подтянул физику – в Шотландии быстрая и атлетичная игра. Я играл в молодежной команде, но часто привлекали к тренировкам с основой.

– Почему же ты не остался? Тебе ведь предлагали продлить контракт.

– Я решил вернуться в Португалию, тем более что на меня вышла «Брага»: после сезона в молодежке они мне обещали место в основной команде. Я отыграл год, а потом вновь случилась травма. Тогда, честно говоря, я подумал, что надо заканчивать.

Один из моих агентов был бразилец – он отправил меня набирать форму в «Палмейрас».

– Как тебе было там?

– Круто. Мы очень много играли в футбол – два-три раза в день. Шикарный климат, отличные пляжи. Но о том, чтобы там остаться, изначально речи и не шло.

Первым во взрослой карьере Кундика стал клуб третьего португальского дивизиона «Риу Тинту». Потом были еще два клуба из местного андеграунда.

– Я пошел в низшие лиги, потому что самое главное для меня было просто играть. Это не были идеальные варианты, но в тот момент я хотел оставаться в Португалии. Хотя могу сказать, что уровень третьей португальской лиги выше, чем в ФНЛ. Здесь много русских ребят играет в той же «Лейрии», они, думаю, скажут то же самое.

Я хорошо отыграл в третьей лиге, и мне пришло предложение с Кипра.

– «Анагенниси» на тот момент прочно обосновалась в зоне вылета. Почему ты согласился?

– Я знал, куда еду, знал, что команда вылетит. Я ехал, чтобы показать себя в высшей лиге, плюс мне предложили хорошие условия. В следующем сезоне я перешел в другую кипрскую команду АЕЗ, но оказалось, что они не в состоянии платить мне зарплату, и я через месяц ушел.

– После этого ты даже отправился на просмотр в Ливан. Каков уровень футбола там?

– Он растет с каждым годом, но до европейского все равно еще очень далеко. Не буду скрывать, больше всего меня в этом предложении заинтересовал хороший контракт.

– Сколько платили?

– 15 тысяч долларов в месяц. Это были очень хорошие деньги для меня. Но все закончилось на первой тренировке, где я вновь получил травму – там играют на очень плохих искусственных полях. Прооперировали колено – сезон для меня закончился.

Сергей Кундик Фото: Eurosport

После всего этого я поехал в Грецию – мне было уже все равно где играть, главное – играть, набирать форму. Я потерял очень много времени.

– Один из твоих голов в Греции попал в главный футбольный инстаграм 433. Как это вышло?

– Они мне отправили сообщение в инстаграм, спросили, могут ли опубликовать видео с этим голом. Было приятно, очень много лайков гол собрал. Особенно приятно, что Ди Мария, Оби Микел и некоторые другие футболисты тоже лайкнули его.

– В Греции ты наверняка получаешь меньше, чем мог в Ливане.

– Да, но зарплата у меня нормальная, хватает, чтобы заниматься только футболом.

– У тебя за карьеру было довольно много путешествий, но где твой дом?

– В Португалии. Я живу там вместе со своей девушкой. Хотя мне и в Греции очень нравится, особенно летом – зимой тут делать особо нечего.

– Какая у тебя цель на ближайшее время?

– Мне 24 года. Я чувствую, что у меня был очень хороший сезон в этом году, и я готов играть в лиге получше. Я продолжаю работать. Не опускаю руки, потому что знаю, что у меня еще будет шанс заиграть на хорошем уровне.

– Сейчас ты бы поехал в Россию?

– Да, если б такой вариант был, то, конечно, поехал бы. Я русский. Если когда-нибудь мне придется выбирать сборную, то только Россия.

Другие интервью Александра Петрова:

Русский вратарь из «Челси» играет в Норвегии. Его клуб внезапно взял серебро, а он мечтает об АПЛ

Парень из Краснодара работал на стройке в Испании, чтобы играть в футбол. Теперь он в Никарагуа

Юниор «Динамо» попал в главный футбольный инстаграм. Он снимался в «Счастливы вместе» и хочет уехать в Европу

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Португалии Автобус «Бенфики» забросали камнями, 2 игрока попали в больницу 05/06/2020 В 07:45