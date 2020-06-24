Российский футболист Кундик рассказал, как сорвался его трансфер в «Реал»

Сергей Кундик
Фото: Eurosport
Игрок уже приехал подписывать контракт, но им больше не интересовались.
Российский футболист Сергей Кундик рассказал, как в 2012 году сорвался его переход из «Порту» в молодежку «Реала».
– Воспоминания о «Реале» у меня не очень хорошие, это был мой самый большой шанс в футболе. Я уже приехал в Мадрид на подписание контракта, но мне сказали, что больше мной не интересуются, потому что мои португальские агенты запросили очень большую комиссию.
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После того, как у меня закончился контракт, я заключил соглашение с другой компанией Pierre Fernandes, они нашли вариант с шотландским «Рейнджерс».
– Писали, что у тебя был вариант с «Атлетико». Почему не получилось?
– Этот вариант был через предыдущих агентов – все связи с «индейцами» остались у них, – рассказал 24-летний Кундик в интервью корреспонденту Eurosport.ru Александру Петрову.
- Кундик в детстве переехал в Португалию из Новосибирска.
- Сейчас футболист выступает в третьем греческом дивизионе.
Полную версию интервью читайте тут:
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