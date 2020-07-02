Роналду больше не самый молодой игрок в истории «Спортинга» – его достижение побил 17-летний юнец

Запомните имя Жоэлсона Фернандеша – может быть, это новый Криш. Или как минимум Жоау Феликс.

Португальский футболист Криштиану Роналду утратил лидерство в списке самых молодых игроков в истории лиссабонского «Спортинга».

В 2002 году Роналду дебютировал за «Спортинг» в возрасте 17 лет и 6 месяцев. 1 июля достижение Криша побил полузащитник лиссабонской команды Жоэлсон Фернандеш: он появился на поле в матче против «Жил Висенте» в возрасте 17 лет и 4 месяцев.

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«Спортинг» выиграл у «Жил Висенте» со счетом 2:1 и идет третьим в турнирной таблице Примейры.

Лидерство в таблице захватил «Порту», на второй строчке идет «Бенфика».

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