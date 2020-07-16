«Порту» в 29-й раз стал чемпионом Португалии

«Порту»
Фото: Getty Images
Клуб обогнал главного исторического соперника.
«Порту» в домашнем матче обыграл «Спортинг» со счетом 2:0. Викторию «драконам» принесли голы Данилу Перейры (64-й минута) и Муссы Мареги (90).
Победа обеспечила команде 79 очков и отрыв в восемь баллов от ближайшего преследователя – «Бенфики» – за два тура до конца чемпионата. «Драконы» оформили 29-й титул в истории, больше только у «орлов» – 37 побед в лиге.
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- Голы за хозяев забили Данилу Перрейра и Мусса Марега.
- «Спортинг» занимает третье место, у клуба 59 очков.
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