Икер Касильяс
Фото: Getty Images
Кипер не смог полноценно вернуться в спорт после инфаркта и понял, что пора заканчивать.
Бывший вратарь «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
В мае 2019 года футболист перенес сердечный приступ и долго восстанавливался, но не исключал возвращения на поле. 4 августа Касильяс все же признал, что в 39 лет возобновить карьеру после инфаркта будет нереально – через соцсети он объявил, что уходит из спорта окончательно.
Касильяс рассказал о последствиях сердечного приступа
«Важен путь, который ты проходишь, и люди, которые вокруг, а не конечный итог, ведь этот путь полон работы и усилий. Без каких-либо сомнений, о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать», – написал Касильяс в инстаграме.
- Касильяс – воспитанник «Реала». С родным клубом Икер выиграл чемпионат Испании (5 раз), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (4), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира.
- Со сборной футболист стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
Касильяс завершил карьеру из-за сердечного приступа. Как вернуться в спорт после инфаркта
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