Кипер не смог полноценно вернуться в спорт после инфаркта и понял, что пора заканчивать.

Бывший вратарь «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.

В мае 2019 года футболист перенес сердечный приступ и долго восстанавливался, но не исключал возвращения на поле. 4 августа Касильяс все же признал, что в 39 лет возобновить карьеру после инфаркта будет нереально – через соцсети он объявил, что уходит из спорта окончательно.

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«Важен путь, который ты проходишь, и люди, которые вокруг, а не конечный итог, ведь этот путь полон работы и усилий. Без каких-либо сомнений, о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать», – написал Касильяс в инстаграме.

Касильяс – воспитанник «Реала». С родным клубом Икер выиграл чемпионат Испании (5 раз), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (4), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира.

Со сборной футболист стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Касильяс завершил карьеру из-за сердечного приступа. Как вернуться в спорт после инфаркта

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Чемпионат Испании Касильяс хочет вернуться в «Реал» 08/04/2020 В 07:35