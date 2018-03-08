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Чумовой страйк Зорана Тошича со штрафного, после которого его снова захотят в ЦСКА
Серб еще помнит как творить красоту.
«Партизан» в матче 26-го тура чемпионата Сербии нанес поражение «Раду» – 3:1.
Один из мячей в составе хозяев забил экс-полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич. На 17-й минуте хозяева получили право на штрафной, к мячу подошел Тошич и пробил впритирку со штангой, открыв счет.
- Для Тошича этот мяч стал седьмым в сезоне-2017/18. На счету Зорана еще 2 ассиста в 20 играх.
- «Партизан» идет вторым в Суперлиге, существенно отставая от «Црвены Звезды» (на 14 очков).
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