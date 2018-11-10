20-летний серб так эпично поразил свои ворота, что такие автоголы нужно назвать его именем

В матче 16-го тура чемпионата Сербии «Раднички Ниш» на выезде выиграл у «Пролетера» – 2:1.

Победным в прошедшем матче стал автогол защитника Зарии Ламбулича. Складывается ощущение, что этот парень поставил на поражение своей команды – настолько безопасной была ситуация перед воротами «Пролетера», когда он послал мяч в сетку.

«Раднички Ниш» занимает вторую строчку в турнирной таблице, на счету команды 37 очков. Отставание от первого места – 6 баллов.

«Пролетер» идет шестым с 23-мя очками.

Этот парень – внебрачный сын Златана. Иначе не объяснить, откуда он вынул такой гол

Подписывайся на нас в Одноклассниках