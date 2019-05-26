Фанаты «Партизана» растянули на трибуне флаг «Црвены Звезды», чтобы справить на него нужду

Белградский «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» в финале Кубка Сербии-2018/19 со счетом 1:0.

Противостояние «Партизана» и «Црвены Звезды» известно жестокой непримиримостью. Болельщики этих команд настолько ненавидят друг друга, что готовы пойти на любые меры, только бы лишний раз унизить соперника.

Например, во время финала Кубка один из фанатов «Партизана» показал, как испражняется на флаг «Црвены Звезды».

«Партизан» в седьмой раз победил в Кубке страны.

Также «черно-белые» четыре раза выигрывали Кубок Сербии и Черногории и пять раз – Кубок Югославии.

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