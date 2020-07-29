АГФ
    -
    21:00
    29.07.20
    Серес Парк
    ОБ (Оденсе)
      Чемпионат Дании • Финал
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      Онлайн
      АГФ - ОБ (Оденсе)
      Чемпионат Дании - 29 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Дании. Следите за матчем АГФ – ОБ (Оденсе) на Eurosport.ru! 29 июля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Давид Нильсен или Якоб Михельсен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АГФ и ОБ (Оденсе) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются АГФ и ОБ (Оденсе), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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