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Датский клуб клюнул на фейкового футболиста и сдал его полиции после первой тренировки

Датский клуб клюнул на фейкового футболиста и сдал его полиции после первой тренировки
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 53 мин. назад

Шикарная работа скаутов.

Датский клуб «Виборг» попал в неприятную историю – подписал контракт с футболистом, который оказался самозванцем. Теперь Бернио Верхагеном занимается полиция.

Игрок выбил у клуба контракт с помощью фейковых электронных писем от лица крупной агентской компании Stellar Group. В сообщениях фирма якобы обещала, что через полгода на игрока выйдет китайский клуб с очень крупным предложением. Похожие сообщения получили и другие клубы, однако с ними дело не пошло дальше запросов.

«Налицо серьезное мошенничество, в котором может быть замешано множество людей в нескольких странах», – говорится в заявлении клуба.

«Мы собираем доказательства. Это займет некоторое время, но я подтверждаю, что он будет обвинен», – приводит Bold слова местного следователя.

По информации источника, Бернио Верхаген в настоящее время находится под стражей по обвинениям в грабеже, насилии и угрозах.

  • Клуб изгнал 25-летнего мошенника после первой же тренировки.
  • Stellar Group не комментирует ситуацию.

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