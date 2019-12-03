Getty Images
Датский клуб клюнул на фейкового футболиста и сдал его полиции после первой тренировки
Шикарная работа скаутов.
Датский клуб «Виборг» попал в неприятную историю – подписал контракт с футболистом, который оказался самозванцем. Теперь Бернио Верхагеном занимается полиция.
Игрок выбил у клуба контракт с помощью фейковых электронных писем от лица крупной агентской компании Stellar Group. В сообщениях фирма якобы обещала, что через полгода на игрока выйдет китайский клуб с очень крупным предложением. Похожие сообщения получили и другие клубы, однако с ними дело не пошло дальше запросов.
«Налицо серьезное мошенничество, в котором может быть замешано множество людей в нескольких странах», – говорится в заявлении клуба.
«Мы собираем доказательства. Это займет некоторое время, но я подтверждаю, что он будет обвинен», – приводит Bold слова местного следователя.
По информации источника, Бернио Верхаген в настоящее время находится под стражей по обвинениям в грабеже, насилии и угрозах.
- Клуб изгнал 25-летнего мошенника после первой же тренировки.
- Stellar Group не комментирует ситуацию.
Разборки Дзюбы с фанатами, осечки фаворитов и смерть чемпионской интриги. Итоги 18-го тура РПЛ