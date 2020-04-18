Датский «Мидтьюлланд» придумал, как вернуть зрителей на стадион без нарушения карантина

Датский «Мидтьюлланд» придумал, как решить проблему игры при пустых трибунах в случае возобновления чемпионата.

Как сообщает Goal, клуб оснастит домашнюю арену несколькими гигантскими внешними мониторами и пригласит болельщиков на матчи на личных авто, получится что-то вроде автокинотеатра под открытым небом. Посещаемость игр может составить до 10 тыс фанатов – прилегающие к стадиону территории потенциально вмещают 2 тыс машин.

«Ливерпуль» переманил из «Мидтьюлланда» тренера по вводу мяча из аута.

В прошлом сезоне лишь датский клуб из всех европейских команд бросал из-за боковой лучше «красных».

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