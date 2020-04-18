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Датский «Мидтьюлланд» придумал, как вернуть зрителей на стадион без нарушения карантина

Датский «Мидтьюлланд» придумал, как вернуть зрителей на стадион без нарушения карантина
Eurosport

49 мин. назад

Атмосфера будет не та, но 10 тыс зрителей смогут насладиться матчем у родной арены.

Датский «Мидтьюлланд» придумал, как решить проблему игры при пустых трибунах в случае возобновления чемпионата.

Как сообщает Goal, клуб оснастит домашнюю арену несколькими гигантскими внешними мониторами и пригласит болельщиков на матчи на личных авто, получится что-то вроде автокинотеатра под открытым небом. Посещаемость игр может составить до 10 тыс фанатов – прилегающие к стадиону территории потенциально вмещают 2 тыс машин.

  • «Ливерпуль» переманил из «Мидтьюлланда» тренера по вводу мяча из аута.
  • В прошлом сезоне лишь датский клуб из всех европейских команд бросал из-за боковой лучше «красных».

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