Датский «Мидтьюлланд» придумал, как вернуть зрителей на стадион без нарушения карантина
Атмосфера будет не та, но 10 тыс зрителей смогут насладиться матчем у родной арены.
Датский «Мидтьюлланд» придумал, как решить проблему игры при пустых трибунах в случае возобновления чемпионата.
Как сообщает Goal, клуб оснастит домашнюю арену несколькими гигантскими внешними мониторами и пригласит болельщиков на матчи на личных авто, получится что-то вроде автокинотеатра под открытым небом. Посещаемость игр может составить до 10 тыс фанатов – прилегающие к стадиону территории потенциально вмещают 2 тыс машин.
- «Ливерпуль» переманил из «Мидтьюлланда» тренера по вводу мяча из аута.
- В прошлом сезоне лишь датский клуб из всех европейских команд бросал из-за боковой лучше «красных».
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