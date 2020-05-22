Датский «Орхус» придумал, как вернуть фанатов на трибуны без картонных фигурок и манекенов

«Орхус»
Фото: Getty Images
Полный эффект присутствия!
Датский клуб «Орхус» придумал, как создать на стадионе атмосферу полноценного матча.
Клуб первым в мире установит на арене виртуальные трибуны – 22 гигантских экрана, на которые будет выводиться изображение фанатов через Zoom. Билеты бесплатные, осталось дождаться футбола.
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- Игра пройдет 28 мая, «Орхус» сыграет с клубом «Раннерс».
- Как и во всех других оживающих чемпионатах, реальных зрителей на трибуны не допустят.
Тест: вспомни символическую сборную ЧМ-2018
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