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Датский «Орхус» придумал, как вернуть фанатов на трибуны без картонных фигурок и манекенов

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«Орхус»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
4 минут назад

Полный эффект присутствия!

Датский клуб «Орхус» придумал, как создать на стадионе атмосферу полноценного матча.

Клуб первым в мире установит на арене виртуальные трибуны – 22 гигантских экрана, на которые будет выводиться изображение фанатов через Zoom. Билеты бесплатные, осталось дождаться футбола.

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  • Игра пройдет 28 мая, «Орхус» сыграет с клубом «Раннерс».
  • Как и во всех других оживающих чемпионатах, реальных зрителей на трибуны не допустят.

Тест: вспомни символическую сборную ЧМ-2018

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