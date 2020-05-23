Хенрик Хансен
Фото: Getty Images
Хенрик Хансен слишком рано завершил карьеру.
Датский «Копенгаген» в пятницу 22 мая принял на своем поле «Оденсе».
Хозяева вели в товарищеском матче до самой концовки, но случилось странное – тренеру гостей было некого выпускать, и он отправил бегать 40-летнего ассистента Хенрика Хансена. Ветеран не играл в футбол пять лет, но на 86-й минуте дерзко отобрал мяч в подкате у штрафной «Копенгагена» и элегантнейше перебросил вышедшего из ворот кипера.
Футбол
The Sun: жену Колашинаца задержали в аэропорту с незаконным электрошокером
4 ЧАСОВ НАЗАД
- Встреча закончилась со счетом 2:2.
- Матч проходил без зрителей.
Сын Пеле был стритрейсером, спровоцировал убийство и отмывал наркоденьги. Ему дали 33 года
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Чемпионат Англии
Сын убитого журналиста простил палачей отца. В убийстве обвиняют будущего владельца «Ньюкасла»
16 ЧАСОВ НАЗАД
Лига чемпионов УЕФА
Эпичная серия пенальти «Копенгагена» и «Црвены Звезды» из 22 ударов на датском огороде
14/08/2019 В 10:34