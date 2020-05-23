Хенрик Хансен слишком рано завершил карьеру.

Датский «Копенгаген» в пятницу 22 мая принял на своем поле «Оденсе».

Хозяева вели в товарищеском матче до самой концовки, но случилось странное – тренеру гостей было некого выпускать, и он отправил бегать 40-летнего ассистента Хенрика Хансена. Ветеран не играл в футбол пять лет, но на 86-й минуте дерзко отобрал мяч в подкате у штрафной «Копенгагена» и элегантнейше перебросил вышедшего из ворот кипера.

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Встреча закончилась со счетом 2:2.

Матч проходил без зрителей.

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