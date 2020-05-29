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Гол с середины поля и зрители в zoom. Чемпионат Дании максимально круто вышел из карантина

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«Орхус» – «Рандерс»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
9 минут назад

«Орхус» необычно вернул фанатов на стадион.

«Орхус» принял «Рандерс» в первом после почти двухмесячного перерыва матче чемпионата Дании.

Хозяева опробовали новый способ вернуть фанатов на трибуны – по периметру поля были установлены огромные экраны, на которые выводилась картинка из zoom-конференции с фанатами клуба. Вышло круто и необычно.

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Футбол тоже не подкачал – на 36-й минуте полузащитник гостей Симон Пизингер подловил кипера «Орхуса» и закинул ему за шиворот метров с сорока.

  • Встреча закончилась со счетом 1:1 – хозяева отыгрывались на 92-й минуте.
  • В Дании 11,5 тыс случаев заражения коронавирусом.

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