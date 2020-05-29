«Орхус» – «Рандерс»
Фото: Getty Images
«Орхус» необычно вернул фанатов на стадион.
«Орхус» принял «Рандерс» в первом после почти двухмесячного перерыва матче чемпионата Дании.
Хозяева опробовали новый способ вернуть фанатов на трибуны – по периметру поля были установлены огромные экраны, на которые выводилась картинка из zoom-конференции с фанатами клуба. Вышло круто и необычно.
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Футбол тоже не подкачал – на 36-й минуте полузащитник гостей Симон Пизингер подловил кипера «Орхуса» и закинул ему за шиворот метров с сорока.
- Встреча закончилась со счетом 1:1 – хозяева отыгрывались на 92-й минуте.
- В Дании 11,5 тыс случаев заражения коронавирусом.
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