«Орхус» необычно вернул фанатов на стадион.

«Орхус» принял «Рандерс» в первом после почти двухмесячного перерыва матче чемпионата Дании.

Хозяева опробовали новый способ вернуть фанатов на трибуны – по периметру поля были установлены огромные экраны, на которые выводилась картинка из zoom-конференции с фанатами клуба. Вышло круто и необычно.

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Футбол тоже не подкачал – на 36-й минуте полузащитник гостей Симон Пизингер подловил кипера «Орхуса» и закинул ему за шиворот метров с сорока.

Встреча закончилась со счетом 1:1 – хозяева отыгрывались на 92-й минуте.

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