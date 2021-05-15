Бенфика
    -
    20:00
    15.05.21
    Эстадио да Луж
    Спортинг Лиссабон
      Чемпионат Португалии • Тур 33
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      Бенфика - Спортинг Лиссабон

      Футбол. Следите за матчем Бенфика – Спортинг Лиссабон на Eurosport.ru! 15 мая 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Rui Rodrigues или Рубен Аморим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бенфика и Спортинг Лиссабон и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Бенфика и Спортинг Лиссабон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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