Когда нас просят назвать игрока, который умеет круто финтить и способен забить шедевр, мы по-прежнему вспоминаем Рикарду Куарежму, хотя португалец не играет в чемпионатах топ-файв с 2010 года. Тем не менее его насыщенная карьера все еще продолжается. Куарежме уже 36, но 7 сентября он подписал контракт с «Виторией Гимарайнш» сроком на два года.

В 2010 году Куарежма оформил трансфер из миланского «Интера» в «Бешикташ»: получилось, что именно в турецкой Суперлиге Рикарду провел большую часть нового десятилетия. После двух сезонов в Стамбуле он ненадолго уехал из Турции (на год – за деньгами в «Аль-Ахли», на два – в «Порту»), но в 2015-м надолго вернулся в «Бешикташ».

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Пусть турецкий чемпионат и не входит в обязательный рацион футбольного болельщика, до нас регулярно долетали хайлайты, как Куарежма унижал местных защитников. Страдали даже его партнеры: вот так Рикарду указал Лорису Кариусу на его место, забив на тренировке рабоной.

На чемпионате мира в России Куарежма оформил один из красивейших голов турнира, принеся Португалии победу над Ираном. Если вы уже забыли этот шедевр, кликайте по ссылке.

Суммарно Куарежма отыграл за «Бешикташ» семь сезонов и дважды отпраздновал победу в чемпионате Турции. В 2019-м изрядно поистрепавшийся Рикарду перешел в «Касымпашу», а в этом сентябре наконец (и, судя по всему, уже навсегда) вернулся в родную Примейру.

«Витория» представила Куарежму сверхкрасочным роликом: Рикарду в образе короля сидит в замке, принимает звонок (предложение от агента) и надевает футболку с десятым номером. После этого слуга предлагает португальцу сесть в автомобиль «Мустанг», но он отказывается – и покидает замок на белом коне.

Оказалось, чтобы сделать качественную презентацию, необязательно фотошопить лица игроков к персонажам советских мультиков.

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