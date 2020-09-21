Академию лиссабонского «Спортинга» переименовали в честь бывшего нападающего команды Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Ювентус».
«Имя лучшего игрока теперь увековечено в нашей истории. Академия «Спортинга» теперь называется Академией Криштиану Роналду», – говорится в официальном заявлении.
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- Роналду начал профессиональную карьеру в «Спортинге» – он играл за лиссабонский клуб в 2002-2003 годах.
- Затем Криштиану выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
- Также он получил капитанскую повязку в сборной Португалии.
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