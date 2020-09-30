Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк подписал контракт с португальским клубом «Белененсеш».
«Краснодар» – «Белененсеш». 29 лет, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, провел 56 матчей в чемпионате Португалии (за «Брагу» и «Риу Аве»). Он наш. Присоединяйтесь и поприветствуйте Крицюка!» – говорится в соцсетях «Белененсеша».
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- 20 июля Крицюк и «Краснодар» досрочно разорвали контракт.
- С 2016 года голкипер провел за российский клуб 72 матча.
- Станислав играл за португальские клубы в 2013-2016 годах.
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