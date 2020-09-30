«Краснодар» – «Белененсеш». 29 лет, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, провел 56 матчей в чемпионате Португалии (за «Брагу» и «Риу Аве»). Он наш. Присоединяйтесь и поприветствуйте Крицюка!» – говорится в соцсетях «Белененсеша».