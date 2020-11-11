Нападающий молодежной команды «Спортинга» Бруну Тавариш едва не погиб в результате несчастного случая. 8 ноября футболист был доставлен в лиссабонский госпиталь Гарсия де Орта и прооперирован после огнестрельного ранения в грудь.
По информации The Sun, в футболиста случайно выстрелил один из его друзей, когда компания подростков находилась в машине на станции техобслуживания. Сейчас футболист в норме и находится под наблюдением врачей «Спортинга». Полиция ищет стрелка.
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В клубе уже объявили, что подвергнут игрока дисциплинарным санкциям.
- В мае 2020-го Тавариш подписал 5-летний контракт со «Спортингом».
- На его счету 2 гола и 2 ассиста в 28 матчах молодежного турнира.
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