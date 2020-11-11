Нападающий молодежной команды «Спортинга» Бруну Тавариш едва не погиб в результате несчастного случая. 8 ноября футболист был доставлен в лиссабонский госпиталь Гарсия де Орта и прооперирован после огнестрельного ранения в грудь.

По информации The Sun, в футболиста случайно выстрелил один из его друзей, когда компания подростков находилась в машине на станции техобслуживания. Сейчас футболист в норме и находится под наблюдением врачей «Спортинга». Полиция ищет стрелка.